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38-градусные морозы пообещали российскому региону

38-градусные морозы пообещали российскому региону

В начале недели температура воздуха в Мурманской области понизится до минус 35-38 градусов Цельсия. О морозах жителей российского региона предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Весь климат изгадили!
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