38-градусные морозы пообещали российскому региону

В начале недели температура воздуха в Мурманской области понизится до минус 35-38 градусов Цельсия. О морозах жителей российского региона предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
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