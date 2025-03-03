Пилотажная группа ВВС НОАК выступит в Таиланде в честь 50-летия установления двусторонних дипломатических отношений

Тяньцзинь, 2 марта /Синьхуа/ -- Пилотажная группа Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ "Баи" в воскресенье вылетела в Таиланд для участия в торжествах по случаю 50-й годовщины установления китайско-таиландских дипломатических отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)