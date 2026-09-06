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Пятый канал

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«Зачем ты это делаешь?» — Волочкова призналась, что дочь раньше не понимала ее 

«Зачем ты это делаешь?» — Волочкова призналась, что дочь раньше не понимала ее 

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что дочь Ариадна раньше не понимала, зачем она проводит бесплатные концерты и спектакли, которые не приносят ей финансовой выгоды.

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