Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что дочь Ариадна раньше не понимала, зачем она проводит бесплатные концерты и спектакли, которые не приносят ей финансовой выгоды.
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