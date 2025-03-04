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Исследователи разработали новое средство доставки, преодолевающее гематоэнцефалический барьер

Исследователи разработали новое средство доставки, преодолевающее гематоэнцефалический барьер

Исследователи из Института Броуда, Массачусетского технологического института и Гарварда совершили прорыв в области генной терапии, разработав новое средство доставки, которое эффективно преодолевает гематоэнцефалический барьер.

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