Исследователи разработали новое средство доставки, преодолевающее гематоэнцефалический барьер

Исследователи из Института Броуда, Массачусетского технологического института и Гарварда совершили прорыв в области генной терапии, разработав новое средство доставки, которое эффективно преодолевает гематоэнцефалический барьер.
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