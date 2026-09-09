Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива

Иран официально объявил о введении запретной зоны для судоходства к востоку от Ормузского пролива. Об этом 9 сентября сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби, передает агентство Fars.
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