Депутаты предлагают МВД привлечь граждан к борьбе с незаконной миграцией

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Ярослав Самылин, Владимир Плякин направили обращение в МВД России с предложением рассмотреть возможность внедрения механизма выплаты денежного вознаграждения гражданам за предоставление достоверной информации о фактах нарушения миграционного законодательства со стороны иностранных граждан.