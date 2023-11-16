В Краснодаре задержали мужчину: в соцсетях оправдывал теракт на Крымском мосту

Сотрудники ФСБ задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело, возможное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до 1 миллиона рублей, сообщает Кубань 24 со ссылкой на УФСБ РФ по Краснодарскому краю.