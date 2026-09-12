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Царьград

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Ида Галич трогательно поздравила Олега Ледвича с днём рождения

Ида Галич трогательно поздравила Олега Ледвича с днём рождения

Сегодня Олег Ледвич празднует 36-летие. Актриса Ида Галич, известная по сериалу "Первый номер", поздравила супруга, поделившись трогательными фотографиями с семейного праздника.

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