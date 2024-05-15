Для ЦБ «неочевиден» вопрос прямого допуска инвесторов на биржу

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, говоря о предложении Московской биржи дать возможность инвесторам совершать сделки на бирже напрямую, без участия брокеров, отметила, что регулятор не нашел прецедентов такой дезинтермедиации на фондовом рынке в мировой практике.
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