Для ЦБ «неочевиден» вопрос прямого допуска инвесторов на биржу

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, говоря о предложении Московской биржи дать возможность инвесторам совершать сделки на бирже напрямую, без участия брокеров, отметила, что регулятор не нашел прецедентов такой дезинтермедиации на фондовом рынке в мировой практике.