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Царьград

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Комиссар ЕК Кубилюс напугал страны Европы призывом «готовиться к войнам»

Комиссар ЕК Кубилюс напугал страны Европы призывом «готовиться к войнам»

Страны Европы должны готовиться к войнам для того, чтобы не допустить в будущем военных конфликтов.Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге заявил, что ЕС сталкивается с явной и реальной опасностью.

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