Комиссар ЕК Кубилюс напугал страны Европы призывом «готовиться к войнам»

Страны Европы должны готовиться к войнам для того, чтобы не допустить в будущем военных конфликтов.Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге заявил, что ЕС сталкивается с явной и реальной опасностью.