Постельное белье воспламенилось и обожгло петрозаводчанку

Женщина получила ожоги в доме на Ватутина в Петрозаводскефото: freepik.com Вечером 12 марта на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на улице Ватутина.
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