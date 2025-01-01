Что нужно знать мамам и папам о безопасности младенца в доме? Оказывается, на каждом этапе первого года жизни вашего драгоцен...

Безопасность жизнедеятельности новорожденныхЧто нужно знать мамам и папам о безопасности младенца в доме? Оказывается, на каждом этапе первого года жизни вашего драгоценного ребенка подстерегают мелкие и крупные неприятности.
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