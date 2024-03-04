ВС Башкирии повторно рассмотрит дело Лилии Чанышевой

Шестой кассационный суд общей юрисдикции вернул на повторное рассмотрение в Верховный суд Башкирии уголовное дело в отношении экс-координатора уфимского «Штаба Навального» («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистским и запрещены) Лилии Чанышевой и активиста Рустема Мулюкова.