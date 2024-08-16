Петербуржцам рассказали о достижениях Калининского района за последние пять лет

За это время более двух тысяч семей района улучшили жилищные условия за счет городских программ В новом проекте «Петербургский дневник» рассказывает о том, какие позитивные изменения произошли в районах города за последние 5 лет.
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