ЦППК выпустит лимитированную серию карт "Тройка" в честь 20-летия

ЦППК отметит своё 20-летие выпуском уникальной лимитированной серии карт "Тройка". Пассажиры смогут получить карты с юбилейным дизайном в кассах главных вокзалов и станциях МЦД, таких как Площадь трех вокзалов, Лобня, Одинцово и других.