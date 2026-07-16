Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 541 подписчик

ЦППК выпустит лимитированную серию карт "Тройка" в честь 20-летия

ЦППК выпустит лимитированную серию карт "Тройка" в честь 20-летия

ЦППК отметит своё 20-летие выпуском уникальной лимитированной серии карт "Тройка". Пассажиры смогут получить карты с юбилейным дизайном в кассах главных вокзалов и станциях МЦД, таких как Площадь трех вокзалов, Лобня, Одинцово и других.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии