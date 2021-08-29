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Привыкает к роскоши с пеленок. Рудковская показала, как её 10-месячный сын грызет сумку от Dior за 500 тысяч

Привыкает к роскоши с пеленок. Рудковская показала, как её 10-месячный сын грызет сумку от Dior за 500 тысяч

Недавно Яна Рудковская опубликовала видео с младшим сыном. Продюсер показала, как её 10-месячный Арсений чешет зубки об люксовую сумку звёздной матери.

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