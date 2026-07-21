Domino's US Sale Growth Hits Five-Quarter Low As Budget Diners Pull Back Domino's Pizza posted its softest US comparable-sales growth in five quarters as inflation and the national average price for regular gasoline above $4 a gallon pressured working-poor consumers.
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