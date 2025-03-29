С 4 по 18 апреля 2025 года проводится областная антинаркотическая акция ´Вместе´, которая разработана с учетом необходимости повышения качества проводимой работы в сфере противодействия распространения ПАВ в подростковой среде области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии