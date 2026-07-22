В Будапеште прохожий плюнул в Мадьяра

В Будапеште произошел инцидент с участием премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Во время передвижения по территории Западного вокзала неизвестный мужчина подошел к политику со спины и плюнул в его сторону, после чего был оперативно задержан сотрудниками охраны.