В Будапеште прохожий плюнул в Мадьяра

В Будапеште произошел инцидент с участием премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Во время передвижения по территории Западного вокзала неизвестный мужчина подошел к политику со спины и плюнул в его сторону, после чего был оперативно задержан сотрудниками охраны.
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