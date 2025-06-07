Какая разница между синтетическими и натуральными витаминами?

В мире здоровья и питания часто возникает вопрос: есть ли разница между витаминами, которые мы получаем из еды, и теми, что продаются в аптеках в виде добавок? Ответ — да, и эта разница кроется в их происхождении, структуре и взаимодействии с нашим организмом.