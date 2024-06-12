ВСУ роют окопы со стороны Польши: чего боятся на Украине?

Значит украинцы боятся, что ситуация может привести к нападению либо поляков, румын, венгров и русинов на их территорию? Ранее писали: Подвиг на СВО! Как русский солдат один атаковал опорник противника: смелость и отвага Вместе с взводом они ночью передвигались по местности.