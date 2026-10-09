Консервативная журналистка Кэти Захария назначена новым пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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