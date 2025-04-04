Yamaha YZF-R9 2025. Отзыв

Нейкед Yamaha FZ-09 появился ещё в 2014 году и моментально завоевал популярность. А спустя десять с небольшим лет появился четвёртый, можно сказать, соплатформенник по CP3 - спортбайк Yamaha YZF-R9 2025 года - мгновенная и неотвратимая тяга на любых оборотах.