Yamaha YZF-R9 2025. Отзыв

Нейкед Yamaha FZ-09 появился ещё в 2014 году и моментально завоевал популярность. А спустя десять с небольшим лет появился четвёртый, можно сказать, соплатформенник по CP3 - спортбайк Yamaha YZF-R9 2025 года - мгновенная и неотвратимая тяга на любых оборотах.
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