ЦСКА разгромил "Родину" и стал лидером РПЛ

РИА Новости/Алексей Филиппов Московский ЦСКА разгромил столичную "Родину" со счетом 3:0 в матче 10-го тура Альфа-банк – Российской премьер-лиги (РПЛ) и возглавил турнирную таблицу, сообщает ТАСС.
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