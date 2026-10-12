Нет подписанного договора - нет оплаты? Взыскание стоимости платных медицинских услуг в судебной практике

Нет подписанного договора - пациент может не платить? А если договор есть, почему суд все равно отказывает медицинской организации во взыскании задолженности? Семь реальных судебных дел, в которых решающую роль сыграли доказательства оказания услуг, согласования их стоимости и обязанностей сторон.