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bioRxiv: одни и те же клетки кишечника могут влиять на стул и вызывать болевые реакции

bioRxiv: одни и те же клетки кишечника могут влиять на стул и вызывать болевые реакции

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили у мышей группу нейронов кишечника, которая может быть одновременно связана и с продвижением содержимого кишечника, и с болевыми ощущениями.

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