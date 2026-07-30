bioRxiv: одни и те же клетки кишечника могут влиять на стул и вызывать болевые реакции

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили у мышей группу нейронов кишечника, которая может быть одновременно связана и с продвижением содержимого кишечника, и с болевыми ощущениями.
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