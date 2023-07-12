Не только DPICM. Потенциал США в деле поставок кассетных боеприпасов

Кассетный снаряд M864 в разрезе. Графика Минобороны США В течение нескольких последних месяцев киевский режим выпрашивал у своих американских покровителей кассетные боеприпасы.
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