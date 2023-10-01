Дойдет ли до 100? Дан прогноз по курсу доллара на октябрь

В октябре доллар может достигнуть отметки в 100 рублей. В начале же месяца курс может варьироваться около 97 рублей за доллар, до 103 рублей за евро и 13 рублей за китайский юань, полагает экономист Владимир Григорьев, чьи слова передают «Известия».