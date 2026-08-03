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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Голигоски стал тренером по развитию игроков в «Миннесоте». Экс-защитник и обладатель Кубка Стэнли набрал 475 очков в 1078 матчах в НХЛ

Алекс Голигоски назначен тренером по развитию игроков в «Миннесоте». 41-летний бывший защитник был повышен в должности после того, как прошлый сезон провел в качестве консультанта команды и советника по развитию хоккеистов.

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