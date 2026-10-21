© dr Igi/Shutterstock/FOTODOMДоговор о продаже контрольного пакета акций российско-сербской компании, попавшей в санкционный список США, «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) венгерской нефтегазовой MOL подписан.
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