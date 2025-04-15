Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

24 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Ураганов
    Каждый год одна песня,бензин подорожает.Пора к этому привыкнуть."Нас ждут тяжелые...
  • svet alex
    Да, все понятно! Но за то ,что мы его спасли, он мог бы быть немного поумнее  и поосторожнее в действиях и речах?Лавров вступил в ...
  • Громыко
    Россия его спасла по одной причине: потому что  тот,кто пришел бы вместо Токаева  был бы более враждебен России.Лавров вступил в ...

Впервые уничтожен северо-корейский "Коксан". Но Ким нам дал кое-что помощнее

Впервые уничтожен северо-корейский "Коксан". Но Ким нам дал кое-что помощнее

Украинские паблики распространили видео об уничтожении первой северокорейской дальнобойной САУ "Коксан" в зоне СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Хохля и корейцев теперь и китайцев в плен беоут и судя по фейковым видосам им там нравится больше чем в армии России🤣🤣🤣🤣🤣
Ответить
3 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Это чанг рэмбо.🤣🤣🤣🤣🤣
Ответить
3 час.
Bogdan Stupin
Мягко говоря, хреново работают укроципсошники. Текст вышерасположенной публикации пропах примитивным нафталином. Похоже, авторам лень даже хоть чуть-чуть поработать мозгами. Впрочем, пардон: может, просто, НЕЧЕМ работать...
Ответить
2 час.
наверх