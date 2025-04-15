Украинские паблики распространили видео об уничтожении первой северокорейской дальнобойной САУ "Коксан" в зоне СВО.
Впервые уничтожен северо-корейский "Коксан". Но Ким нам дал кое-что помощнее
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Хохля и корейцев теперь и китайцев в плен беоут и судя по фейковым видосам им там нравится больше чем в армии России🤣🤣🤣🤣🤣
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3 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Это чанг рэмбо.🤣🤣🤣🤣🤣
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3 час.
Bogdan Stupin
Мягко говоря, хреново работают укроципсошники. Текст вышерасположенной публикации пропах примитивным нафталином. Похоже, авторам лень даже хоть чуть-чуть поработать мозгами. Впрочем, пардон: может, просто, НЕЧЕМ работать...
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2 час.
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