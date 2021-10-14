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«Зенит» победил в международной премии по созданию футбольного интернет-контента

«Зенит» победил в международной премии по созданию футбольного интернет-контента

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» занял первое место в международной премии Football Content Awards, которая присуждается за создание футбольного интернет-контента, в номинации «Лучшая зарубежная команда за пределами Англии».

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