Беременным школьницам не будут платить подъёмные в Новосибирской области

В Минсоцразвития ответили, какие меры поддержки для этой категории жителей есть в регионе.В некоторых регионах России ввели материальную поддержку для беременных школьниц и студенток, но Новосибирская область по этому пути не пошла.
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