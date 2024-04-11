На заводе по производству биодизеля во Франции произошли взрыв и пожар

По меньшей мере один человек получил тяжелые ранения в среду в результате взрыва и последующего пожара на заводе на юге Франции, принадлежащем компании Saipol, занимающейся переработкой масличных культур, говорится в заявлении местной префектуры.
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