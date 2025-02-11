Депутаты Госдумы разработали законопроект об ограничении нестандартных имен для детей. Инициатива предполагает создание списка разрешенных имен, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя председателя комитета по защите семьи Татьяны Буцкой.
В Госдуме составили список разрешенных имен для детей
Комментарии
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Добрый Кот
Из толстой книги Камасутры сделают книжку-малышку на две-три позы.
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15 час.
лл
лина любимцева
Имена Стол или Тумбочка? А такое бывает?
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14 час.
Юрий Золотарев
А вот было же имя Даздраперма! (Типа: "Да Здравствует Первое Мая!")
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8 час.
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