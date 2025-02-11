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Всё о женщинах

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В Госдуме составили список разрешенных имен для детей

В Госдуме составили список разрешенных имен для детей

Депутаты Госдумы разработали законопроект об ограничении нестандартных имен для детей. Инициатива предполагает создание списка разрешенных имен, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя председателя комитета по защите семьи Татьяны Буцкой.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
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