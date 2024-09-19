Зеленский представил пять пунктов плана победы России: достаточно одного

Укропа фюрера Зеленского есть план победы над Россией, который состоит из 5 пунктов: 1 пункт пометить лоб себе зеленкой! 2 пункт встать на колени перед Богом! 3 пункт прочитать "Отче наш"! 4 пункт перекреститься! 5 пункт получить пулю в лоб от ЕС и США! Вот весь план фюрера Зеленского!

СК

Сергей Ковалев

влажно мечтать это даже не рукоблудствовать. что там мычит недо? - есть готовые "победить Россию"? - выходи!.. мало того, что надо отделять бла-бла-бла от шаловливых ручек, так ещё надо знать место базара недо.