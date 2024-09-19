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Зеленский представил пять пунктов плана победы России: достаточно одного

Зеленский представил пять пунктов плана победы России: достаточно одного

Граждане «начнут давить на Путина» Гражданин Украины Зеленский рассказал, что у него есть план. Очень, говорит, мощный.

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Комментарии
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Serg
Укропа фюрера Зеленского есть план победы над Россией, который состоит из 5 пунктов: 1 пункт пометить лоб себе зеленкой! 2 пункт встать на колени перед Богом! 3 пункт прочитать &quot;Отче наш&quot;! 4 пункт перекреститься! 5 пункт получить пулю в лоб от ЕС и США! Вот весь план фюрера Зеленского!
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4 час.
СК
Сергей Ковалев
влажно мечтать это даже не рукоблудствовать. что там мычит недо? - есть готовые &quot;победить Россию&quot;? - выходи!.. мало того, что надо отделять бла-бла-бла от шаловливых ручек, так ещё надо знать место базара недо.
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1 час.
Александр Шантин
Ублюдочный кровавый шакаленок
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39 мин.

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