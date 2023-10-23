В Google Play можно бесплатно скачать гонку, где нужно коллекционировать и прокач...

В Google Play можно бесплатно скачать гонку, где нужно коллекционировать и прокачивать роскошные автомобилиВ Google Play состоялся релиз новой условно-бесплатной гонки Real Car Racing Simulator, где нужно коллекционировать и прокачивать автомобили с разным уровнем редкости и своим элементом.