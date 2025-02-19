Феерическое продолжение истории с нападением азербайджанцев с ножами на муниципального депутата в Самаре. Это просто цирк какой-то!

Если уж депутатов никто не боится из мигрантов, что говорить о нас?

S

Serg

"Это говорит о непрофессиональности полиции и о непрофессиональности судьи, которые рассматривали это дело"- совсем наоборот. Это говорит о продажности полицейских и судейских и плотной "случке" этих козлов с азерботовской диаспорой.,