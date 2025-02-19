Феерическое продолжение истории с нападением азербайджанцев с ножами на муниципального депутата в Самаре. Это просто цирк какой-то!

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Горыныч
Мировой судья участка 41 Промышленного райсуда г.Самары дяченко владимир александрович, продался, шакал, азерам.
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8 час.
НR
Надежда Rudi
Если уж депутатов никто не боится из мигрантов, что говорить о нас?
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7 час.
S
Serg
&quot;Это говорит о непрофессиональности полиции и о непрофессиональности судьи, которые рассматривали это дело&quot;- совсем наоборот. Это говорит о продажности полицейских и судейских и плотной &quot;случке&quot; этих козлов с азерботовской диаспорой.,
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5 час.
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