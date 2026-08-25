На Смоленщине санавиация спасла 34 жизни с начала года

Ключевым преимуществом санитарной авиации остаётся минимальное время транспортировки пациентов Служба санитарной авиации продолжает функционировать в Смоленской области в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
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