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Спорт Уик-Энд

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Шесть голов в Грозном, два у «Крыльев» забил Иван Олейников

Шесть голов в Грозном, два у «Крыльев» забил Иван Олейников

Боевым получился матч в Грозном, где «Ахмат» принимал «Крылья Советов». Соперники общими усилиями забили шесть мячей, но победителя не выявили, игра завершилась вничью со счётом 3:3.

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