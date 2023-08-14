МЕНЯЕТСЯ ОДНА БУКВА: ЧИНОВНИКИ НАШЛИ СПОСОБ ОБМАНУТЬ ПУТИНА

Михаил Сартин Ну и что, запрет на иностранное гражданство, так-же были указания президента, где сейчас этот запрет?

САША ЛЕПАЕВ -и зачем такие в правительстве нужны. раз здесь дурят значит и везде и что от их ожидать.только предательства и измену ничего иного.так может пора уже почистить всех кто предает и будет продавать Россию.сколько еще будете ждать.