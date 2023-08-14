Спички - не игрушка

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МЕНЯЕТСЯ ОДНА БУКВА: ЧИНОВНИКИ НАШЛИ СПОСОБ ОБМАНУТЬ ПУТИНА

МЕНЯЕТСЯ ОДНА БУКВА: ЧИНОВНИКИ НАШЛИ СПОСОБ ОБМАНУТЬ ПУТИНА

ФОТО: ALEXEI DRUZHININ/GLОBALLООKPRЕSS Отечественные бюрократы решили схитрить и обойти фактически прямой запрет президента России на покупку зарубежных автомобилей.

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Комментарии
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Михаил Сартин
Ну и что, запрет на иностранное гражданство, так-же были указания президента, где сейчас этот запрет?
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12 час.
САША ЛЕПАЕВ
-и зачем такие в правительстве нужны. раз здесь дурят значит и везде и что от их ожидать.только предательства и измену ничего иного.так может пора уже почистить всех кто предает и будет продавать Россию.сколько еще будете ждать.
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12 час.
Владимир Барышев
И как же легко, его каждый раз обманывают, все кому не лень. От европейцев, турок и прочих &quot;партнеров&quot;, до собственных чиновников, уж больно  он доверчив и наивен?
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11 час.

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