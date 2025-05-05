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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Политолог Кедми пристыдил россиян, забывших о роли Сталина в войне

Политолог Кедми пристыдил россиян, забывших о роли Сталина в войне

Политолог Яков Кедми в одном из эфиров высказал важную мысль о том, что из российской истории вымарывают имя и роль Иосифа Сталина.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Что, падаль антисоветская, мразь из своры  ингершлюхи-педрова, не нравится  тебе упоминание о Сталине? Ска  ты  нацистская.
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5 час.
Владимир Алтайцев
А что  же  ты  , псевдорусский  нацист, не поднял воппрос  о воозвращении Сталина  в историю страны?  А теперь тебя  корёжит от ненависти к человеку, кот орый  открыто сказал  о ывеличии Сталина.
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5 час.
Владимир Петров
Агрессивно мечешь говно как раз ты. А я отдаю себе отчёт, что израильский спецслужбист едва ли печётся о благе России и русских, когда славит кровавого диктатора и его безжалостное правление... Человек уменьшил нас на десятки миллионов, а нам велят его любить. Да и твоих предков с хохляцкой фамилией, скорее всего, он запнул на Алтай.
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5 час.
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