Политолог Кедми пристыдил россиян, забывших о роли Сталина в войне

А что же ты , псевдорусский нацист, не поднял воппрос о воозвращении Сталина в историю страны? А теперь тебя корёжит от ненависти к человеку, кот орый открыто сказал о ывеличии Сталина.

Владимир Петров

Агрессивно мечешь говно как раз ты. А я отдаю себе отчёт, что израильский спецслужбист едва ли печётся о благе России и русских, когда славит кровавого диктатора и его безжалостное правление... Человек уменьшил нас на десятки миллионов, а нам велят его любить. Да и твоих предков с хохляцкой фамилией, скорее всего, он запнул на Алтай.