Политолог Яков Кедми в одном из эфиров высказал важную мысль о том, что из российской истории вымарывают имя и роль Иосифа Сталина.
Политолог Кедми пристыдил россиян, забывших о роли Сталина в войне
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Что, падаль антисоветская, мразь из своры ингершлюхи-педрова, не нравится тебе упоминание о Сталине? Ска ты нацистская.
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5 час.
Владимир Алтайцев
А что же ты , псевдорусский нацист, не поднял воппрос о воозвращении Сталина в историю страны? А теперь тебя корёжит от ненависти к человеку, кот орый открыто сказал о ывеличии Сталина.
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5 час.
Владимир Петров
Агрессивно мечешь говно как раз ты. А я отдаю себе отчёт, что израильский спецслужбист едва ли печётся о благе России и русских, когда славит кровавого диктатора и его безжалостное правление... Человек уменьшил нас на десятки миллионов, а нам велят его любить. Да и твоих предков с хохляцкой фамилией, скорее всего, он запнул на Алтай.
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5 час.
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