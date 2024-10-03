Пенсионеры Карелии экономят на еде, чтобы купить зимние сапоги

Пожилые люди, которые получают среднюю по величине пенсию, рассказали, что живут практически в нищете Текст: Алина Гапеева Фото: Алина Гапеева, Надежда Немешаева, Кима Вострякова Карелия — республика пенсионеров.
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