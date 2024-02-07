Загруженность дорог Подмосковья оценили в 4 балла утром 7 февраля

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 7 февраля. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Каширском, Можайском, Пятницком и Щелковском шоссе.