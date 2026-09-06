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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ринат Фахретдинов: «На UFC обид нет, а вот на конкретных людей есть. Это нонсенс, что боец с шестью победами и без поражений покидает лигу»

Бывший боец UFC Ринат Фахретдинов рассказал об уходе из лиги. – Есть ли обида на UFC, что так получилось в итоге? – На UFC – нет, а вот на конкретных людей – есть.

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