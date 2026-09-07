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Моделирования субнептунов K2-18 b и TOI-270 d показало важность градиентов состава

Моделирования субнептунов K2-18 b и TOI-270 d показало важность градиентов состава

Научная работа, опубликованная на arXiv (номер 2609.04318), посвящена моделированию внутреннего строения двух хорошо изученных субнептунов — K2-18 b и TOI-270 d.

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