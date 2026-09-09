Щит от дронов – "Цитадель" с умными снарядами впервые показали за границей

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"Первыми атакуют украинцы – это будет страшная армия"
Запад готовится к сдаче Украины, но это не всё. Выводы по теме напрягли: «Мы их предали, они нам отомстят».
Это будет самый плохой сценарий
Авторы нашумевшей статьи «А если Украина рухнет», известные польские политологи Михал и Яцек Фишер заявляют о серьезных последствиях, которые ожидают не только Польшу, но и всю Западную Европу.
Они обращают внимание на то, что СВО проходит не где-нибудь, а непосредственно у восточной границы Польши: то дрон упадет, то запчасти «русской ракеты». Какой день в Сети вирусится видео: на территории Германии, рядом с Польшей, найдено взрывное устройство. Вице-премьер Радослав Сикорский назвал это «терактом» и обвинил в нем кого? Ну, вы сами догадались:
Украинские линии обороны становятся менее укомплектованными из-за кадровых проблем, и массированные удары русских КАБов (планируемые бомбы) это усугубляют. Необходимо готовиться к худшему.
Констатируется, что Украина, воюя более четырех лет, предоставила Европе возможность самой подготовится к печальному исходу. Но время, которое еще осталось у Европы, стремительно сокращается. При этом растущая на Западе неприязнь к Украине, постоянно требующей выплат и вооружений, также может приблизить ее конец.
Сколько еще украинцы могут продержаться?
Авторы уверены: чтобы окончательно сломить украинское общество, не обязательно осуществлять классическую оккупацию страны и заниматься подавлением возможного партизанского движения:
Более вероятен сценарий, когда общество погружается в апатию, отчаяние и чувство полного бессилия.
А дальше история развивается в ключе, наиболее опасном для Польши:
А в украинском обществе уже преобладает чувство обиды на Запад за то, что он оставил Украину, предал ее.
Поскольку гнев общества должен будет найти какой-то выход, он очень легко может быть направлен против Запада. Для Польши это означает резкое изменение стратегической ситуации:
Граница с Россией и подчиненными ей территориями Украины увеличилась бы с 640 до 1100 км. Также увеличилось бы количество оперативных направлений, с которых против Польши потенциально можно было бы вести боевые действия.
Более серьезными могут оказаться даже не атаки русских, а «атаки» самих украинцев. Авторы пишут о массовом оттоке жителей, который называют «новой украинской эмиграцией»:
Когда Украина окажется под полным контролем России, ее западную границу пересекут миллионы людей. Это будет страшная армия. Среди них – люди, которые годами сражались на фронте, травмированные, оставшиеся без семьи, домов и надежды на будущее. Поэтому Польшу ждет серьезная социальная напряженность.
Худшим решением было бы оставить их без поддержки или попытаться непосредственно интегрировать в польское общество. Авторы советуют использовать опыт ветеранов ВСУ, которые знакомы с русской тактикой ведения боя:
Это бесценный капитал. Их надо брать в нашу армию. Иначе, если эта волна беженцев с Украины не найдет места под европейским солнцем, это приведет к конфликтам или локальным беспорядкам.
Три народа – страшная сила
Но более всего коллективный Запад опасается «славянского единства». На этой фразе панические настроения авторов статьи усиливаются. Они допускают, что эта новая армия запросто может объединиться с русскими войсками для вторжения в Польшу, чтобы взять под защиту преследуемых и угнетенных украинских беженцев:
Украина будет превращена в вассала Москвы. Именно это будет для Польши самым опасным, потому что захваченный русскими потенциал Украины сильно укрепит Россию.
А почему украинские солдаты перейдут на сторону ВС России? Среди них немало преданных своими командирами и насильно мобилизованных. И они хотят остаться жить на Украине. А заработать это право нужно будет кровью.
В самом конце авторы пишут: если объединится славянская тройка – русские, белорусы и украинцы, – такую армию будет не остановить, это уже неоднократно доказывалось в разных войнах:
Единственное, куда не дошла русская армия, – это Лондон, но всему свое время.
Так считает политблогер Илья Крамаровский, который и перевел польскую статью, наделавшую много шума в Европе. На самом деле в Берлине мы были, в Париже были, видимо, в Лондоне будем в следующий раз. Если не люди, так ракеты.
Напомним, что Лондон разрешил передать Киеву секретные данные о британских компонентах для ракеты «Скальп», также украинские СМИ сообщают о договоренностях с Британией насчет поставок наступательного оружия Украине. А это означает фактическое вступление Британии в войну на территории бывшей Украины. И наш МИД уже заявил о «соразмерных ответах».
Т-90М «Прорыв» против Challenger 3: итог удивил даже военных экспертов
Российский танк Т-90М «Прорыв» и его британский конкурент воплощают две разные философии танкостроения. Эксперты сопоставили машины по ключевым критериям.
Т-90М «Прорыв» и Challenger 3 воплощают два разных взгляда на современный основной боевой танк. Российская машина легче и компактнее, британская делает ставку на защиту и электронику. Эксперты канала «Первый технический» сопоставили машины по пяти ключевым критериям.
Т-90М «Прорыв» и Challenger 3: кто выйдет победителем
Огневая мощь
Т-90М оснащён 125-мм пушкой 2А46М-5 с автоматом заряжания, который обеспечивает стабильный темп стрельбы — восемь выстрелов в минуту. Кроме того, российский танк способен применять управляемые ракеты «Инвар-М1» на дистанции до пяти километров. Challenger 3 получил 120-мм гладкоствольную пушку Rheinmetall L55A1, рассчитанную на современные натовские боеприпасы. Ракетного вооружения у британской машины нет — в этом аспекте преимущество у «Прорыва».
Защита
Британский танк получил новую модульную броню, систему предупреждения о лазерном облучении и комплекс активной защиты. Британская армия относит КАЗ к ключевым элементам живучести новой машины. Т-90М использует комбинированную броню и динамическую защиту «Реликт», однако в базовой комплектации КАЗ не имеет. Британец выглядит предпочтительнее: он встречает удары активной защитой, а не только пассивной бронёй.
Подвижность
Российский танк оснащён дизелем В-92С2Ф мощностью 1130 л. с. При массе около 50 т удельная мощность составляет примерно 23 л. с. на тонну. Challenger 3 получил модернизированные двигатель и ходовую, но остаётся тяжёлой платформой. Меньший вес и более высокая удельная мощность дают «Прорыву» преимущество при манёврах и переброске.
Электроника и СУО
Т-90М располагает автоматизированной системой управления огнём «Калина», тепловизионными каналами и автоматическим сопровождением целей. Challenger 3 построен на полностью цифровой архитектуре с новыми прицельными системами, цифровым целеуказанием и режимом «охотник-стрелок». Британская армия называет цифровую сетевую интеграцию одной из главных особенностей машины. По уровню цифровизации преимущество остаётся за британским танком.
Эксплуатация
Т-90М на несколько десятков процентов легче соперника, что упрощает транспортировку и снижает нагрузку на мосты. Российский танк сохраняет компоновочные решения семейства Т-72/Т-90 и использует уже хорошо обкатанный в эксплуатации двигатель. Лёгкость машины позволяет увереннее работать на слабонесущих грунтах и сокращает логистические требования. В этой категории победу забирает «Прорыв».
Итоговый счёт
Итоговый счёт — 3:1 при одной ничьей. Challenger 3 берёт верх в защите и электронике, Т-90М — в подвижности и эксплуатации. По огневой мощи машины оказались близки, хотя используют разные концепции вооружения.