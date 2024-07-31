Управление Россельхознадзора провело проверки сельскохозяйственных предприятий Дагестана

В результате проверок, проведенных Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан в июне текущего года, было выявлено 25 случаев нарушений ветеринарного законодательства среди сельскохозяйственных предприятий, получивших гранты на развитие животноводства в 2023 году.