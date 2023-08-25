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Сергей Собянин: Москва поможет внедрить сервисы «МЭШ» в школах Татарстана

Сергей Собянин: Москва поможет внедрить сервисы «МЭШ» в школах Татарстана

Внедрение системы «Моя школа» в Татарстане началось в пилотном режиме в марте 2023 года Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий в образовании.

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