Сергей Собянин: Москва поможет внедрить сервисы «МЭШ» в школах Татарстана

Внедрение системы «Моя школа» в Татарстане началось в пилотном режиме в марте 2023 года Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий в образовании.