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Царьград

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Украина готовится нанести удар дальнобойной ракетой по России в ближайшие недели

Украина готовится нанести удар дальнобойной ракетой по России в ближайшие недели

Украинская компания Fire Point сообщила, что её баллистическая ракета FP-7 может впервые атаковать территорию России в ближайшие недели.

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